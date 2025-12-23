Комитет ГД по экологии одобрил законопроект об изменении границ заповедных зон

Комитет Госдумы по экологии одобрил правительственный законопроект об изменении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Если документ примет парламент, в ООПТ можно будет выделять участки для строительства почти любых объектов: автомобильные дороги, ж/д, АЗС, другие "объекты федерального значения".

Решение об изменении границ и строительстве будет принимать комиссия из числа депутатов (тех самых, которые на прошлой неделе отменили для себя необходимость отчитываться о доходах), чиновников и представителей спецслужб, пишет "Коммерсант". Сообщается, что перед принятием решения комиссия будет зачитывать обследование, проведенное Министерством природы и подведомственным ему Росприроднадзором.

Авторы законопроекта в пояснительной записке уверяют, что случаи размещения таких объектов в ООПТ будут "исключительными". А Правительство России утверждает, что вопрос строительства на землях ООПТ различных объектов требует неотложного решения. Например, для использования ООПТ "в целях развития отдельных регионов".

Принятый в 1995 году закон об особо охраняемых природных территориях сейчас надежно охраняет ООПТ: создавать новые зоны можно, изменять границы уже существующих – нельзя. Действует запрет на изменение назначения земель, площадь заповедников можно корректировать только в сторону увеличения.

Эксперты-юристы обращают внимание на то, что термин "объекты федерального значения" может трактоваться чрезвычайно широко. При желании под него можно подогнать и заготовку древесины, и любую другую деятельность, если она признана властями важной с социально-экономической точки зрения.