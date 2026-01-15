В камере сбежавших из СИЗО Екатеринбурга нашли зарисовки замка

В Екатеринбурге продолжается рассмотрение дела Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, прошлой осенью сбежавших из СИЗО-1.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября 2025 года. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан и Корюков*.

На этот раз обоим вменяют две статьи Уголовного кодекса – побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору и кража имущества с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд в начале декабря, а уже в середине месяца состоялось первое заседание. На нем было озвучено, как именно осужденные за терроризм сбежали из екатеринбургского СИЗО.

15 января процесс продолжился после месячного перерыва. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня Черепанов* заявил, что на прошлом заседании "его неправильно поняли" и он признает вину по обоим составам преступления. В прошлый раз он признавал вину только в побеге. Также было озвучено, что Корюков* возместил ущерб потерпевшему - 7 тысяч рублей. Речь идет о мужчине, в садовый дом которого забрались беглецы.

Сам потерпевший садовод Эдуард Иванов также выступил в суде. Он рассказал, что осенью приехал на дачу и обнаружил обрезанные датчики движения, выставленное стекло и отсутствие вещей. При этом вся посуда в доме была вымыта, но не убрана на место. По его словам, никаких повреждений внутри не наблюдалось, но был "небольшой бардак с мебелью".

Иванов заявлял иск о взыскании материального ущерба. Он добавил, что сейчас никаких претензий к беглецам не имеет. На строгом наказании для них потерпевший не настаивает. А сами парни в суде извинились перед ним.

"Мы не хотели причинить вам вред. Так получилось. Просим не держать на нас зла", - произнес Корюков*.

Мужчина заверил, что зла не держит. Также в ходе заседания выяснилось, что изначально он считал причиненный ему ущерб значительным, но сейчас изменил мнение и, по его словам, "отпустил ситуацию". Уралец не захотел участвовать в дальнейшем процессе и заявил, что не намерен приходить на следующие заседания и судебные прения.

Процесс продолжился без него.

Как было озвучено сегодня прокурором, в лесу Черепанов* и Корюков* делали привал, место которого было в дальнейшем обнаружено поисковыми группами. Также на крыше СИЗО после побега нашли некие предметы. Что это было, гособвинитель не уточнил. А в камере одного из беглецов в ходе обыска обнаружили зарисовки замочной скважины в разных проекциях. Там же были изъяты замки и два ключа. Экспертиза показала, что на деталях замков имеются следы отмычек и они были взломаны.

В суде выяснилось, что видеокамеры СИЗО засняли, как Черепанов* покидает свою камеру, затем выпускает из камеры Корюкова* и они вместе идут на чердак изолятора. Там парни развернули видеокамеру и скрылись. Позже их засекли датчики движения, но они успели уйти.

Как показало расследование, первым в дом в СНТ "Визовец" забрался Черепанов*, после чего впустил своего сообщника. Там беглецы похитили несколько вещей.

Сегодня исследование доказательств дела было завершено. На следующем заседании запланирован допрос свидетелей.

Процесс возобновится 28 января.

*внесен в список террористов и экстремистов