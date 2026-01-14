Россиянам запретят вывозить свои генетические данные за рубеж

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, полностью запрещающий передачу генетических данных россиян иностранным государствам, организациям и гражданам.

Инициатива Минобрнауки РФ, одобренная правительственной комиссией в ноябре 2025 года, направлена на защиту биологического суверенитета, сообщает РИА Новости. Запрет будет распространяться на любые действия: от пересылки до публикации в интернете, если в результате к информации получают доступ иностранцы.

Глава Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, поддерживают жесткое регулирование, ссылаясь на риски создания целевого биологического оружия против конкретных этнических групп, сообщают "Ведомости".

Авторы документа заявляют, что "сбор, обработка, хранение, использование и передача (в том числе трансграничная) генетических данных человека приобретает исключительное значение для безопасности государства и граждан". Если законопроект будет одобрен, запреты из него вступят в силу с 1 сентября 2026 года.