Правительство предлагает запретить передачу генетических данных россиян иностранцам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о порядке использования генетических данных россиян. Среди прочего предусматривается запрет на передачу таких данных иностранцам.

Законопроект должен отрегулировать правила предоставления генетической информации "в натуральной и цифровой форме", а также порядок передачи такой информации "за пределы РФ".

"[Предусмотрен] запрет передачи генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа заявляют, что "сбор, обработка, хранение, использование и передача (в том числе трансграничная) генетических данных человека приобретает исключительное значение для безопасности государства и граждан".

Если законопроект будет одобрен, запреты из него вступят в силу с 1 сентября 2026 года.