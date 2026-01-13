"Дорого": стало известно, почему в Екатеринбурге закрывают ледовый рок-городок

Стало известно, почему ледовый рок-городок в центре Екатеринбурга будет закрыт уже на этой неделе.

Напомним, темой ледового городка стал "Свердловский рок-клуб", который отметит свое 40-летие. Новогодняя площадка открылась 29 декабря 2025 и проработает до 18 января 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, сейчас возникает вопрос, почему городок в Историческом сквере закрывают именно 18 числа.

"Дескать, мог бы еще простоять. Мог бы, но нет. Ответ один: дорого. Это и уборка, и электроэнергия, и расходы на охрану", - отмечает канал.

По его данным, перед самым открытием городка полиция выставила требование, что на каждом из входов должны стоять лицензированные охранники, которым надо платить. В том числе поэтому площадку и решено закрыть уже 18 января.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге увеличат число входов в ледовый городок в Историческом сквере для усиления безопасности.