В центре Екатеринбурга началось строительство ледового рок-городка

В Историческом сквере Екатеринбурга началось строительство Ледового городка, посвященного 40-летию Свердловского рок-клуба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, рабочие уже установили забор и технические помещения, а также провели электричество. В разобранном виде приехала 30-метровая елка. Сначала украсят все ее 10 ярусов, а потом поставят их друг на друга. Планируется, что ель установят в городке к 10 декабря.

После этого начнется установка других новогодних атрибутов: снеговиков-музыкантов с инструментами, Деда Мороза со Снегурочкой, светодиодной иллюминации на деревьях. Запланирована установка тематической сцены, арок "Я люблю рок", входных групп и стен со световыми виниловыми дисками с названиями уральских групп.

Появятся и ледовые объекты: лабиринты "Звезды" и "Рок", чаша, скульптура символа года "Лошадь", три маленькие горки "Я люблю рок" и две средние горки "Гитара". Как добавили в мэрии, новогодняя площадка откроется 29 декабря и проработает до 18 января.

Ранее сообщалось, что темой ледового городка в центре Екатеринбурга станет "Свердловский рок-клуб", который отметит свое 40-летие в 2026 году.