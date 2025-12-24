В Историческом сквере Екатеринбурга изменят схему входа в Ледовый городок

В Екатеринбурге увеличат число входов в Ледовый городок в Историческом сквере для усиления мер безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение было принято на заседании муниципальной антитеррористической комиссии под руководством главы города Алексея Орлова. В мэрии отметили, что при подготовке к новогодним праздникам был учтен опыт прошлого года и рекомендации правоохранительных органов, чтобы жители и гости города чувствовали себя в безопасности.

Во время новогодних каникул вход в Ледовый городок будет организован через несколько пропускных пунктов — со стороны улицы Воеводина, у колледжа имени Ползунова, на площади Труда и со стороны улицы Малышева. Посетителей будут досматривать с помощью ручных металлодетекторов, при необходимости вещи можно будет оставить в камерах хранения.

Также отмечается, что парковка и въезд транспорта в центр будут ограничены: проезд к основной праздничной площадке закроют, а у Южных ворот установят противотаранное устройство. Эти меры вводятся для повышения безопасности и предотвращения нештатных ситуаций во время массовых гуляний.