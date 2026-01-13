Открыто наследственное дело актрисы Веры Алентовой

В Москве открыто наследственное дело актрисы Веры Алентовой, умершей в конце 2025 г.

Дело ведет один из столичных нотариусов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Вера Алентова за свою жизнь сыграла во многих театральных постановках и фильмах. Одной из самых известных кинолент с её участием является фильм "Москва слезам не верит", удостоенный в 1981 г. премии "Оскар". 25 декабря 2025 г. 83-летней актрисе стало плохо во время прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Её увезли в больницу, однако спасти не смогли.