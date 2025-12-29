В Москве прощаются с Верой Алентовой

В Москве, в театре имени Пушкина, вскоре начнётся прощание с актрисой Верой Алентовой. Ей было 83 года.

Церемония прощания начнётся в 11.00 (мск). Затем её похоронят на Новодевичьем кладбище. Место последнего пристанища актрисы – рядом с мужем, режиссёром Владимиром Меньшовым, умершим в 2021 г., пишет РИА Новости.

Вера Алентова за свою жизнь сыграла во многих театральных постановках и фильмах. Одной из самых известных кинолент с её участием является фильм "Москва слезам не верит", удостоенный в 1981 г. премии "Оскар". 25 декабря 2025 г. актрисе стало плохо во время прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Её увезли в больницу, однако спасти не смогли.