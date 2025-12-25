Умерла актриса Вера Алентова

Умерла актриса, вдова Владимира Меньшова Вера Алентова. Ей было 83 года.

О смерти актрисы сообщил московский театр имени Пушкина. Алентова прослужила в нём 60 лет. О дате прощания объявят дополнительно.

Telegram-канал Baza уточняет, что артистке сегодня, 25 декабря, стало плохо во время церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского.

Вера Алентова за свою жизнь сыграла во многих театральных постановках и фильмах. Одной из самых известных кинолент с ее участием является фильм "Москва слезам не верит", удостоенный в 1981 г. премии "Оскар".