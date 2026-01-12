Бывший главный тренер ФК "Урал" Аверьянов вернулся в клуб

Бывший главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Евгений Аверьянов вновь будет работать в клубе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, Аверьянов возглавил "Урал-2", которым ранее руководил Денис Клюев. В клубе поблагодарили последнего за сотрудничество, не став раскрывать причин его отставки.

Что касается Евгения Аверьянова, 10 лет он играл за "Урал" как футболист, а с 2009 года начал работать тренером. Летом 2024 года возглавил главную команду "Урала" и руководил ей до ноября, после чего был уволен. Затем тренировал медиафутбольный клуб "СиндЕкат".

Напомним, что в декабре прошлого года клуб из Екатеринбурга объявил о назначении новым главным тренером Василия Березуцкого. Перед ним стоит задача вернуть "Урал" в Российскую Премьер-лигу, откуда команда вылетела в 2024 году. В клубе считают, что заполучили одного из лучших молодых специалистов.