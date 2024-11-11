"Урал" одержал победу в первом матче под руководством Шатова

Новый главный тренер ФК "Урал" Олег Шатов с победы дебютировал в качестве наставника команды.

Накануне уральцы одержали победу в гостях над ярославским "Шинником". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Урала". Забитыми мячами отметились Мингиян Бевеев и Андрей Егорычев.

Благодаря этой победе екатеринбуржцы набрали 30 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч "Урал" проведет 16 ноября на "Екатеринбург-Арене" против красноярского "Енисея".

Напомним, на прошлой неделе "Урал" уволил Евгения Аверьянова за неудовлетворительные результаты. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-игрок уральцев Олег Шатов, который входил в штаб основной команды. Президент "Урала" Григорий Иванов уже объяснил, почему было решено остановить выбор именно на Шатове. Уволенный из "Урала" Аверьянов также высказался о собственной отставке.