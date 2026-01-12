В России заканчиваются сертификационные испытания МС-21 и SSJ-100

В России вскоре закончатся сертификационные испытания самолётов МС-21, SJ-100. Поставки должны начаться уже в наступившем году.

"Находимся на финальном этапе сертификационных испытаний новой линейки самолётов МС-21, SJ-100, ближе всего к финалу испытаний Ил-114-300. В этом году наши компании должны сертифицировать все эти самолёты и начать первые поставки", - сказал ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов.

В августе 2025 г. глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял о планах по производству в том числе "Суперджета" в России: "Финишная лента уже близко. По МС-21 ждём завершения сертификационных испытаний в следующем году. В 2026 г. должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям".

Выход МС-21 в серию неоднократно переносился на протяжении всех лет, что идёт разработка. Причём переносы были и до введения санкций и появления необходимости импортозамещения. В структурах "Ростеха" и Минпромторге России проводились кадровые перестановки, но ни один чиновник или топ-менеджер госкорпорации не был публично отстранён или другим способом наказал за фактический срыв сроков выхода самолёта на рынок.