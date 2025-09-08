08 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Один из сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга задержан. Второго ищут

Силовики задержали одного из арестантов, которые неделю назад совершили побег из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, задержан Александр Черепанов*. Его "взяли" в первом часу ночи 8 сентября. Никакого сопротивления беглец не оказал.

Отмечается, что Черепанов* был задержан сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД. При каких обстоятельствах и где удалось обнаружить сбежавшего, не уточняется.

Александр Черепанов*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: telegram-канал "Антитеррор Урал" / t.me/antiterror_ural / Александр Черепанов внесен в список террористов и экстремистов

В настоящий момент продолжается розыск второго беглеца – 24-летнего Ивана Корюкова*.

"Имеется информация, что совершивший побег может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах). Соблюдайте осторожность!", - призывают в ГУФСИН.

Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: telegram-канал "Антитеррор Урал" / t.me/antiterror_ural / Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов

Любую информацию, касающуюся местонахождения Корюкова*, можно сообщить по следующим телефонам: +7 922 184 27 66, +7 343 359 56 11. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

Напомним, Иван Корюков* и Александр Черепанов* сбежали из изолятора на улице Репина 1 сентября. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц". Сообщалось, что они поджигали военкоматы в городах России.

*внесены в список террористов и экстремистов

Теги: СИЗО, побег, ГУФСИН, задержание, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

