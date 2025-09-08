На семейную ипотеку покупают студии или "однушки"

Большая часть квартир в городах-миллионниках, на покупку которых может хватить семейной ипотеки, это студии или однокомнатные жилые помещения.

Согласно исследованию аналитического центра "Движение.ру", в пяти мегаполисах доля малогабаритного жилья на рынке в лимите кредита с учетом первоначального взноса превышает 90%. Согласно действующей программе, максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб. Первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

Максимальная доля предложения на первичном рынке в лимите семейной ипотеки (более половины экспозиции) отмечается в Волгограде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Уфе. Сложнее уложиться в лимит семейной ипотеки в Нижнем Новгороде, Москве и в Казани. Купить с помощью семейной ипотеки без накопления дополнительных средств квартиру семейного формата в большинстве мегаполисов сложно, а то и невозможно, сообщают "Известия".

Россияне используют семейную ипотеку для покупки однокомнатных квартир и студий, которые не годятся для жизни с детьми, заявила ранее замминистра труда России Ольга Баталина. Зато такие квартиры часто становятся инвестиционными, отметила чиновница.