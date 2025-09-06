Baza: "Обвиняемые в терроризме сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи"

Обвиняемые в терроризме 24-летний Александр Черепанов* и 25-летний Иван Корюков* сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи, сообщает "Baza".

По данным канала, один из осужденных сначала открыл свою камеру (при этом у него было два ключа: от камеры и еще один, так называемый "проходной"), потом освободил товарища. Затем Александр и Иван вместе пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу. И сбежали.

Откуда у одного из них появились ключи, выясняет проверка. На этот вопрос минимум два ответа: либо осужденный незаметно украл ключи у конвоя. Либо кто-то из сотрудников СИЗО-1 передал их ему.

Местные силовики подняты по тревоге, ориентировки на беглецов переданы в отделения полиции по Екатеринбургу и Свердловской области. Однако вот уже почти неделя поисков пока ничего не дала. По последним данным, беглецы переоделись в теплые вещи. Их якобы видели в садах рядом с Волчихинским водохранилищем.

Напомним, заключенные сбежали из изолятора на улице Репина 1 сентября. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц" – они поджигали военкоматы в городах России. В ГУФСИН России по Свердловской области призвали, владельцев приусадебных участков и дач на территории Свердловской области просят быть внимательными и бдительными.

Ранее источник Накануне.RU сообщал, что поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге, засекли камеры. За помощь в поимке беглецов объявлено вознаграждение.

Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов