06 Сентября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
политика экономика армия и ВПК наука
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Baza: "Обвиняемые в терроризме сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи"

Обвиняемые в терроризме 24-летний Александр Черепанов* и 25-летний Иван Корюков* сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи, сообщает "Baza".

По данным канала, один из осужденных сначала открыл свою камеру (при этом у него было два ключа: от камеры и еще один, так называемый "проходной"), потом освободил товарища. Затем Александр и Иван вместе пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу. И сбежали.

Откуда у одного из них появились ключи, выясняет проверка. На этот вопрос минимум два ответа: либо осужденный незаметно украл ключи у конвоя. Либо кто-то из сотрудников СИЗО-1 передал их ему.

Местные силовики подняты по тревоге, ориентировки на беглецов переданы в отделения полиции по Екатеринбургу и Свердловской области. Однако вот уже почти неделя поисков пока ничего не дала. По последним данным, беглецы переоделись в теплые вещи. Их якобы видели в садах рядом с Волчихинским водохранилищем.

Напомним, заключенные сбежали из изолятора на улице Репина 1 сентября. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц" – они поджигали военкоматы в городах России. В ГУФСИН России по Свердловской области призвали, владельцев приусадебных участков и дач на территории Свердловской области просят быть внимательными и бдительными.

Ранее источник Накануне.RU сообщал, что поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге, засекли камеры. За помощь в поимке беглецов объявлено вознаграждение.

Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2025 14:50 Мск В свердловском ГУФСИН просят садоводов быть бдительными из-за побега из СИЗО
Ранее 05.09.2025 10:50 Мск Камеры засекли поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 03.09.2025 07:55 Мск За помощь в поимке сбежавших из СИЗО Екатеринбурга объявлено вознаграждение
Ранее 02.09.2025 12:35 Мск Поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск
Ранее 01.09.2025 14:14 Мск В Екатеринбурге из СИЗО-1 сбежали осужденные за поджоги военкоматов

