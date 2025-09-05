В свердловском ГУФСИН просят садоводов быть бдительными из-за побега из СИЗО

В ГУФСИН России по Свердловской области выступили с новым заявлением по розыску сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Садоводов призывают остерегаться и быть бдительными.

Ранее сообщалось, что 1 сентября из изолятора на улице Репина сбежали 24-летний Иван Корюков* из Кировграда и его ровесник Александр Черепанов* из Нижних Серег. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц" – они поджигали военкоматы в городах России.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, владельцев приусадебных участков и дач на территории Свердловской области просят быть внимательными и бдительными.

"Имеется информация, что совершившие побег Корюков* и Черепанов* могут скрываться на территории садоводческих товариществ – на дачах, приусадебных участках. Соблюдайте осторожность", - призывают в ФСИН.

Ранее источник Накануне.RU сообщал, что поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге, засекли камеры. За помощь в поимке беглецов объявлено вознаграждение.

*Внесены в список террористов и экстремистов