СМИ: Актриса Аглая Тарасова задержана с наркотиками в "Домодедово"

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, она прилетела из Израиля. При себе у нее был вейп с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы и штраф 1 млн рублей. Сегодня ей должны избрать меру пресечения.

Тарасовой 31 год. Она дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность получила после фильма "Лед", за эту роль Тарасова получила премию "Золотой орел".

В прошлом году сообщалось, что актер Евгений Ткачук был задержан в питерском аэропорту Пулково, при нем нашли сверток с неизвестным веществом. Как писал телеграм-канал Shot, были возбуждены уголовные дела по статьям о хранении и контрабанде наркотиков.