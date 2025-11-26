По делу Тарасовой дадут показания Ярмольник, Снигирь и Цыганов

По делу актрисы Аглаи Тарасовой дают показания ее коллеги Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже приступивший к даче показаний Ярмольник охарактеризовал Тарасову как "профессионала высочайшего класса". Артист заявил, что никогда не видел ее в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, ранее Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Она прилетела из Израиля. При себе у нее был вейп с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы и штраф 1 млн руб.

Тарасовой 31 год. Она дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность получила после фильма "Лед", за эту роль Тарасова получила премию "Золотой орел".