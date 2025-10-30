Продлена мера пресечения актрисе Тарасовой

Актрисе Аглае Тарасовой продлена мера пресечения. Решение принял Домодедовский суд Московской области.

"Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 г.", - сообщает РБК из зала суда.

Напомним, ранее Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Она прилетела из Израиля. При себе у нее был вейп с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы и штраф 1 млн руб.

Тарасовой 31 год. Она дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность получила после фильма "Лед", за эту роль Тарасова получила премию "Золотой орел".