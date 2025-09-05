Бывший замгубернатора Югры останется под арестом до середины ноября

Бывший заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов останется под стражей до 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба судов округа.

Решение принял Ханты-Мансийский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей.

Заслушав стороны, исследовав представленные материалы, суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения на срок до 14 ноября 2025 года.

Постановление может быть обжаловано в трёхдневный срок.

Как сообщало Накануне.RU, Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. В деле также появился эпизод с превышением полномочий - он добавился после серии очных ставок, проведенных в рамках расследования.

Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.