04 Сентября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Врачи спасли 57-летнего жителя Серова, череп которого проломила стрела строительного крана

Врачи Серова, Нижнего Тагила и Екатеринбурга спасли жизнь 57-летнего уральца, череп которого пробила стрела строительного крана. Как проходила операция и насколько серьезной была травма, рассказали в пресс-служба областного минздрава.

Жителя Серова в критическом состоянии доставили в единственное на севере региона стационарное отделение "скорой медицинской помощи", действующее на базе Серовской городской больницы. Благодаря высокоточному компьютерному томографу удалось оперативно диагностировать травмы и выявить расположение повредивших мозг костных отломков. Как заключили врачи, самый острый из них мог в любую минуту стать причиной гибели пациента. Только слаженное взаимодействие серовских реаниматологов позволило стабилизировать состояние пациента.

Рентген черепа 57-летнего жителя Серова, которого ударила стрела строительного крана(2025)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

"Благодаря объединению службы "03" и созданию стационарного отделения скорой медицинской помощи нам удалось наладить "бесшовное" проведение пациента от поступления вызова до реанимационных мероприятий. Четкая работа на всех этапах является критически важным фундаментом, без которого невозможно ни последующее успешное лечение, ни скорейшее выздоровление пациента", — отметил главврач Серовской ГБ Иван Болтасев.

Затем к работе приступили екатеринбургские врачи, которые в ходе телеконсультации подтвердили необходимость перегоспитализации уральца в ближайший межмуниципальный медицинский центр. Пострадавшего экстренно доставили в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где сразу же приступили к операции. Нейрохирург Дмитрий Неволин, анестезиолог-реаниматолог Аслам Абдуев и операционная медсестра Нина Дмитриева удалили отломки костей, гематомы и восстановили целостность твердой мозговой оболочки.

Врачи Серова, Нижнего Тагила и Екатеринбурга спасают жизнь 57-летнего жителя Серова, которого ударила стрела строительного крана(2025)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

"Во многих случаях время — решающий фактор. Выстроенный алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения, современное оборудование, которое есть даже на периферии, телемедицинские технологии — вот ключевые элементы, благодаря которым удаётся спасать свердловчан. В сочетании с передовым оснащением нашей больницы и опытом врачей это делает высококвалифицированную медицинскую помощь доступной на местном уровне", — подчеркнул и.о. главного врача ГБ №1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.

Уральца уже выписали из стационара. Сейчас его речь постепенно восстанавливается, а пострадавшие конечности начинают двигаться. Пациент уже прошел курс реабилитации, однако врачи продолжают поддерживать с ним связь.

Теги: Серов, врачи, строительный кран, череп, травма


