За помощь в поимке сбежавших из СИЗО Екатеринбурга объявлено вознаграждение

В ГУФСИН России по Свердловской области впервые прокомментировали побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге. За помощь в поимке беглецов обещано вознаграждение.

Напомним, 1 сентября из изолятора на улице Репина сбежали 24-летний Иван Корюков* из Кировграда и его ровесник Александр Черепанов* из Нижних Серег. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц". Сообщалось, что они поджигали военкоматы в городах России.

По предварительным данным, в СИЗО оба ждали этапирования. Силовики ищут их уже третий день.

В свердловском ГУФСИН не комментировали ситуацию, но теперь выступили с заявлением. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, любую информацию о местонахождении данных граждан можно передать по следующим телефонам: +7 922 184 27 66, +7 343 359 56 11 – дежурная служба ГУФСИН России по Свердловской области.

"Анонимность гарантируется. За информацию полагается денежное вознаграждение", - добавили в ведомстве.

В ГУФСИН также предоставили фото беглецов. На кадрах можно заметить, что побег был совершен около 6 часов утра.

Напомним, накануне Корюков* и Черепанов* были объявлены в федеральный розыск.

*Внесены в список террористов и экстремистов