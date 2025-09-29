На Урале перезапустят молодёжный совет при полпреде

Уральский полпред Артём Жога сообщил о перезапуске молодёжного совета при полпреде.

"Смело можно утверждать: современная молодёжь – не только будущее, но и настоящее России. В этом контексте считаю необходимым изменить подходы к молодёжной политике. Приняли решение о перезапуске Совета по молодёжной политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе", - приводит пресс-служба полпредства слова Жоги, сказанные в Тюмени во время выступления на форуме "Утро".

Совет должен стать пространством, где обсуждаются конкретные проблемы и предлагаются практические решения. Площадкой, где голос молодёжи действительно слышен, уточнил Артём Жога.