На Урале сформирован молодёжный совет при полпреде

Определён состав Совета по молодежной политике Уральского федерального округа. Уральский полпред президента Артём Жога сообщил в своём telegram-канале, что за месяц, во время которого принимали заявки от потенциальных членов Совета, их поступило 393.

"Выбор был непростой. В итоге в состав вошли 30 человек. Это молодые ребята от 12 до 34 лет. Самая юная участница – Карина Сафина из Тюменской области, которую я хорошо знаю. Мы познакомились на форуме "Патриоты Урала". Карина ведёт большую работу и пишет книги про героев специальной военной операции", - написал Жога.

Первое заседание Совета состоится 11 декабря в Челябинске.