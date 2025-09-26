"Предавать Родину без последствий" уже не получится - депутат Госдумы

Госдума во втором и третьем, окончательном, чтении приняла закон об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Смысл законопроекта в том, что до настоящего времени иноагенты привлекались к уголовной ответственности после трех нарушений. Поэтому они продолжали нарушать закон, отмечают депутаты. По данным Минюста, более 40% иностранных агентов не исполняют обязанностей и не соблюдают ограничений.

Теперь уже после первого нарушения последует административное наказание, а при повторном - уголовная ответственность. Статья 330.1 УК РФ предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что иноагенты - это инструмент антироссийских сил, направленный на подрыв безопасности и суверенитета России.

"Это [принятый закон] необходимая защита государства от тех, кто работает на противника, и мощный сигнал всем, кто думает, что может предавать Родину без последствий!" - написал депутат.

Сейчас в реестре иноагентов Минюста более тысячи физических и юридических лиц.