Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

На внеочередной сессии заксобрания прошла церемония вступления в должность Губернатора Кубани

Сегодня под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко состоялось внеочередное 65-е пленарное заседание, посвященное торжественному вступлению в должность Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

В церемонии, проходившей в Краснодарской филармонии, приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы ФС РФ, руководители судебных, правоохранительных, надзорных и контрольных органов края, территориальных органов федеральных служб и ведомств, заместители Губернатора края и руководители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов и руководители представительных органов местного самоуправления, участники специальной военной операции, деятели культуры, спорта, образования и науки, представители духовенства, казачества, ветеранских организаций, общественных объединений.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Открывая сессию, Юрий Бурлачко напомнил, что жители Кубани, проголосовав на всенародных демократических выборах с 12 по 14 сентября текущего года, в третий раз выразили доверие Вениамину Кондратьеву, переизбрав его на пост руководителя региона. На выборах за действующего Губернатора отдали свои голоса 83,17% избирателей края, что составляет более 2,5 млн человек.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Исполняющий полномочия председателя Краснодарского краевого суда Сергей Кротов привел к присяге Губернатора. Вениамин Кондратьев произнес клятву о защите интересов населения края, уважении прав и свобод его жителей. С этого момента руководитель региона считается официально вступившим в должность.

Поздравления от имени Полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимира Устинова Губернатору передал Владимир Гурба.

"За вас отдали свои голоса более 80 процентов избирателей. Это высокая оценка вашей деятельности на посту Губернатора во время предыдущего срока. Краснодарский край – стратегически значимый регион для юга России, здесь есть все для динамичного социального и экономического развития. Регион из года в год успешно развивается, находится на ведущих позициях в разных сферах промышленного и аграрного производства", – сказал Владимир Гурба.

От имени многонационального народа соседней республики со вступлением в должность Губернатора Вениамина Кондратьева поздравил и глава Адыгеи. Мурат Кумпилов отметил убедительную победу на выборах, которую обеспечили высокое доверие избирателей и поддержка Президента России.

"За прошлые годы ваша команда уже доказала свою эффективность, добилась реальных изменений в ключевых сферах. Мы видим, как планомерно развивается Кубань, раскрывает свой богатый потенциал. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие добрососедских отношений наших регионов. Мы вместе сохраняем межнациональный мир", – сказал Мурат Кумпилов.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко, в свою очередь, от имени депутатов Законодательного Собрания поздравил Губернатора с убедительной победой. Он отметил, что победа на прошедших выборах – это заслуженная оценка работы руководителя региона, свидетельство того, что земляки поддерживают его планы по обеспечению устойчивого развития Кубани, качественные изменения, происходящие во всех сферах жизни и отраслях экономики.

"Вы всей душой и сердцем болеете за край, вкладываете силы в его процветание, благополучие каждого жителя, доказав, что для вас нет второстепенных вопросов. Ваше видение ситуации и умение просчитывать перспективы позволили создать прочный экономический фундамент и задел на будущее. Край выработал эффективную систему противодействия внешним вызовам. Была сформирована крепкая промышленная база, на качественно новый уровень вышло сельское хозяйство, санаторно-курортный комплекс приобрел всесезонный характер, мощный импульс получило социальное строительство", – сказал Юрий Бурлачко.

Глава Кубанской митрополии, Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий также пожелал Губернатору успешного служения на благо Кубани.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Основные направления развития региона Губернатор затронул в своем выступлении после официального вступления в должность.

"Все, что я сейчас скажу, запомнят и жители нашего края, и коллеги, с которыми нам предстоит все это реализовать. Но в начале позвольте поблагодарить всех, кто меня поддержал на выборах и отдал за меня свой голос, и отдельно – участников специальной военной операции, которые голосовали в зоне СВО. Подчеркну – для меня это огромная ответственность перед всеми вами, и конечно перед Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который первым оказал поддержку", – сказал Вениамин Кондратьев.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Подводя итог десяти лет работы в должности Губернатора, Вениамин Кондратьев отметил, что они были непростыми и требовали нестандартных решений, чтобы сберечь население и сохранить экономику во время пандемии, а с началом СВО – справиться с давлением санкций и противостоять террористическим угрозам.

"Идет четвертый год специальной военной операции, время все еще непростое, поэтому приходится балансировать, четко расставлять приоритеты, придерживаясь принципа, что лучшая политика – это экономика. По сравнению с 2015 годом валовой региональный продукт и краевой бюджет увеличили не просто на проценты, а в три раза. Начали активно строить социальные объекты. С гордостью говорим, что возвели 105 школ, 214 детских садов, 248 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, 282 спортивных объекта – и большие, и малые. Благоустраиваем парки и скверы. Все эти успехи мы должны приумножить. Нужно искать новые инструменты достижения целей по улучшению качества жизни кубанцев. Но, безусловно, в главном приоритете – развитие экономики", – отметил Вениамин Кондратьев.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Вениамин Кондратьев, губернатор


