25 Сентября 2025
Политика За рубежом
Фото: www.ump-valenciennes.org

Суд признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре

Парижский уголовный суд вынес решение по делу о предполагаемом финансировании Ливией президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. Бывший президент признан виновным в преступном сговоре, при этом – оправдан по обвинениям в получении похищенных бюджетных средств и пассивной коррупции, передает BFMTV.

Решение было вынесено по делу, которое длилось более десяти лет. Бывший президент Франции стал обвиняемым по так называемому "ливийскому делу": деньги на кампанию были получены от на тот момент лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Национальная финансовая прокуратура требовала приговорить Саркози к семи годам тюремного заключения (максимальное наказание по этим статьям – до десяти лет лишения свободы).

Саркози не признает себя виновным.

В 2023 году Саркози проиграл апелляцию на приговор 2021 года, когда его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор в три года лишения свободы. Однако уточнил, что два года Саркози уже фактически "отсидел", один же год тюрьмы ему заменили домашним арестом.

Дело Саркози было связано с попыткой дать взятку судье и повлиять на расследование по другому делу – о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

68-летний Саркози, занимавший один срок на посту президента Франции с 2007 по 2012 год, и тогда отрицал вину.

Теги: николя саркози, приговор, сговор, франция


