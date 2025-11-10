"Это очень тяжело, кошмар": экс-президент Франции Саркози рассказал о жизни в тюрьме

Французская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об освобождение под судебный надзор экс-президента страны Николя Саркози. В середине октября Саркози был заключен в парижскую тюрьму Ла Санте.

Сегодня обращение прокуратуры рассматривает апелляционный суд, решение также будет вынесено в понедельник, 10 ноября. В слушании по видеосвязи принял участие и сам заключенный. Он описал свою жизнь в тюрьме как "очень тяжелую".

70-летний политик заявил: "Это тяжело, очень тяжело, это тяжело, безусловно, для каждого заключенного, я бы даже сказал, что это изнурительно". Он добавил, что хотел бы воздать должное сотрудникам тюрьмы, которые "сделали этот кошмар <…> терпимым".

В конце сентября 2025 года Парижский уголовный суд признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре, связанным с президентской кампанией 2007 года. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения (прокуратура настаивала на семи годах). Сам экс-президент виновным себя не признает.