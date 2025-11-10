Саркози отпустили

Во Франции освобождён бывший президент страны Николя Саркози.

Он будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль. Таково решение суда, пишет ТАСС.

В конце сентября 2025 г. Парижский уголовный суд признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре, связанным с президентской кампанией 2007 г. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения (прокуратура настаивала на семи годах). Сам экс-президент виновным себя не признает. Сегодня, 10 ноября, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об освобождение Саркози из парижской тюрьмы Ла Санте под судебный надзор.