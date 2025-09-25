ЦБ назвал банки, на которые чаще всего обоснованно жалуются

Центральный банк России решил публиковать дважды в год (ранее – один раз в год) ренкинг банков по "относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг". Другими словами, антирейтинг банков по числу жалоб.

Регулятор отметил в релизе, что "для расчета индикатора используются сведения о поступивших в Банк России обоснованных жалобах по вопросам кредитования физических лиц и данные отчетности кредитных организаций". "При этом на место в ренкинге существенно влияет не только количество жалоб, но и величина клиентской базы", - отметили в ЦБ.

Ренкинг поделен на три части: системно значимые, крупные банки и все остальные.

В группе крупных кредитных организаций лидером по обоснованным жалобам на 100 тыс. кредитов в период с января по июль 2025 года стал МТС-Банк. Далее следуют "Газпромбанк", "Совкомбанк", ВТБ, Т-банк, Почта-банк, Альфа-банк и Сбербанк.

В группе системно значимых банков лидирует "Газпромбанк". В "топе" также "Совбкомбанк", ВТБ, Т-банк, Россельхозбанк, Альфа-банк, ПСБ, Сбербанк и Райффайзенбанк.

Наконец, среди всех оставшихся банков по жалобам лидирует "Свой банк", также в лидерах банк "Синара", УБРиР, "Экспобанк", Примсоцбанк, АК Барс Банк, Локо-банк, "Авто Финанс Банк", "Драйв Клик Банк" и банк "ДОМ.РФ".

Стоит отметить, что коэффициент (или индикатор – число жалоб на 100 тыс. кредитов) у лидеров из всех этих групп различается. Так, у МТС-банка этот коэффициент составляет 1,17, у "Газпромбанка" 0,88, а у организации "Свой банк" из третьей группы – 20,9.