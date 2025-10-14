14 Октября 2025
В России
Экономика В России
Фото:Накануне.RU

Cилуанов прокомментировал отказ от повышения налога на прибыль для банков

Министерство финансов России и в прошлом, и в 2025 году рассматривало возможность повышения ставки налога на прибыль для банков, но было принято решение не делать этого.

Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, исходили из того, что банкам нужен капитал. В условиях высоких процентных ставок и больших рисков требуется создание резервов по кредитам. В противном случае, как указал глава Минфина, может дойти до того, что кредитные учреждения придется спасать.

Силуанов напомнил, что большая часть крупнейших банков являются государственными, и если сегодня поднять налог на прибыль тому же "Сбербанку", то государство получит меньше дивидендов.

Кроме того, Минфин не рассматривал возможность повышения налога на роскошь, в том числе на дорогие автомобили и недвижимость, и увеличение верхнего предела налога на доходы физических лиц в качестве источников увеличения доходов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, российский банковский сектор неплохо чувствует себя даже в условиях замедления экономики. Это следует из аналитического обзора Центробанка России за II квартал текущего года.

