Петропавловск-Камчатский атаковали медведи, погибла женщина

Петропавловск-Камчатский атакуют медведи. Один из них напал на женщину около школы №3. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных ран она скончалась.

"По данным краевого министерства лесного и охотничьего хозяйства, медведь, напавший на женщину, был ликвидирован. Для обеспечения безопасности людей в краевом центре организовано усиленное патрулирование", - сообщили в МЧС.

Чуть позже ведомство сообщило, что очевидцы позвонили по телефону "112" и сообщили о еще одном медведе – его заметили в районе Петропавловского шоссе, на пирсе Богородского озера.

И еще один медведь был замечен в районе дома 63 по улице Циолковского.