Эксперты сочли, что у погибшего руководителя СУ СКР Прикамья Сарапульцева не было психических отклонений

Эксперты не выявили у погибшего в 2021 году руководителя СУ СКР Сергея Сарапульцева психических отклонений, сообщает 59.ru со ссылкой на вдову Сарапульцева.

По данным СМИ, психологический анализ не выявляет у Сарапульцева в период, предшествующий смерти, признаков наличия какого-либо психологического, эмоционального, суицидоопасного состояния с формированием антивитальных переживаний - установка на отвержение жизни, которая выражается в мыслях, чувствах и действиях, демонстрирующих утрату жизненных ценностей.

Также в выводах психэкспертизы говорится, что "психоанализ не обнаружил у Сарапульцева при жизни таких индивидуальных психологических особенностей, которые могли бы оказать существенное влияние на его поведение в исследуемой ситуации". Эксперты пришли к выводу, что умерший не имел психологических особенностей, которые привели бы к аутоагрессивным действиям.

Напомним, днем 23 сентября 2021 г. Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приезжал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.