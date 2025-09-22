Шипилова отпустят из СИЗО

Бывшему заместителю губернатора ХМАО-Югры Алексею Шипилову изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе судов округа.

22 сентября 2025 года в суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Алексея Шипилова.

В ходе судебного заседания была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная Шипиловым и его адвокатами, на постановление Ханты-Мансийского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

По итогам рассмотрения материалов дела суд принял решение об изменении ранее избранной меры пресечения. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 14 ноября 2025 года.