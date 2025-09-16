В ГУФСИН показали кадры со вторым задержанным беглецом из СИЗО-1 Екатеринбурга

16 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области (Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов)

В ГУФСИН показали кадры со вторым задержанным беглецом из СИЗО-1 Екатеринбурга

В ГУФСИН России по Свердловской области показали кадры с задержанным 24-летним Иваном Корюковым*, в начале сентября с подельником сбежавшим из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Первого из них – Александра Черепанова* – поймали спустя неделю. А накануне был задержан и Корюков*.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском ГУФСИН, беглеца нашли вечером 15 сентября в одном из районов уральской столицы. Его обнаружили сотрудники оперативного управления ГУФСИН по Свердловской области, а также представители ФСБ и МВД при поддержке отряда специального назначения "Россы". У них была информация о вероятном местонахождении Корюкова*.

Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области (Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов)

"Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан", - отметили в ведомстве.

Также там показали кадры с задержанным. Он стоит у входа в СИЗО в наручниках в окружении охраны.

Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области (Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов)

Ранее сообщалось, что Иван Корюков* может скрываться в Курганской области.

*внесен в список террористов и экстремистов

Теги: задержанный, СИЗО, беглец, ГУФСИН, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.09.2025 19:20 Мск В Екатеринбурге пойман второй беглец, сбежавший из СИЗО 1 сентября
Ранее 11.09.2025 15:30 Мск Начальник СИЗО-1 в Екатеринбурге ушел с поста после побега двух арестантов
Ранее 10.09.2025 10:48 Мск В ГУФСИН рассказали, где может прятаться беглец из СИЗО Екатеринбурга
Ранее 10.09.2025 08:32 Мск Полиция: Сбежавший из СИЗО Корюков* может скрываться в Курганской области
Ранее 09.09.2025 13:07 Мск Черная куртка и небритость: в ГУФСИН передали новые приметы беглеца из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 08.09.2025 09:07 Мск Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге может быть вооружен: новые приметы
Ранее 08.09.2025 07:42 Мск Один из сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга задержан. Второго ищут
Ранее 07.09.2025 14:16 Мск Появились новые приметы сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге
Ранее 06.09.2025 13:59 Мск Baza: "Обвиняемые в терроризме сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи"
Ранее 05.09.2025 14:50 Мск В свердловском ГУФСИН просят садоводов быть бдительными из-за побега из СИЗО
Ранее 05.09.2025 10:50 Мск Камеры засекли поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 03.09.2025 07:55 Мск За помощь в поимке сбежавших из СИЗО Екатеринбурга объявлено вознаграждение
Ранее 02.09.2025 12:35 Мск Поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск
Ранее 01.09.2025 14:14 Мск В Екатеринбурге из СИЗО-1 сбежали осужденные за поджоги военкоматов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети