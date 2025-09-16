В ГУФСИН показали кадры со вторым задержанным беглецом из СИЗО-1 Екатеринбурга

В ГУФСИН России по Свердловской области показали кадры с задержанным 24-летним Иваном Корюковым*, в начале сентября с подельником сбежавшим из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Первого из них – Александра Черепанова* – поймали спустя неделю. А накануне был задержан и Корюков*.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском ГУФСИН, беглеца нашли вечером 15 сентября в одном из районов уральской столицы. Его обнаружили сотрудники оперативного управления ГУФСИН по Свердловской области, а также представители ФСБ и МВД при поддержке отряда специального назначения "Россы". У них была информация о вероятном местонахождении Корюкова*.

"Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан", - отметили в ведомстве.

Также там показали кадры с задержанным. Он стоит у входа в СИЗО в наручниках в окружении охраны.

Ранее сообщалось, что Иван Корюков* может скрываться в Курганской области.

*внесен в список террористов и экстремистов