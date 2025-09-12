СМИ: В половине школьных библиотек нет современной патриотической литературы

56% школьных библиотекарей признали, что в их фондах нет современной патриотической литературы – той, что вошла в недавно озвученный Министерством просвещений список. Результаты опроса приводятся в методических рекомендациях Института содержания и методов обучения Минпросвещения России.

Также выяснилось, что 75% библиотекарей (и почти половина учителей) считают, что запросам школьников, желающих почитать на досуге, современная детская литература не соответствует. И также 70% сотрудников библиотек отмечают нехватку научно-популярной литературы, которой интересуются школьники, пишут "Ведомости".

При этом и сами библиотекари затрудняются с ответом на вопрос, какой современной патриотической литературы не хватает в их заведениях. В опросе им предложили указать три-четыре произведения или авторов, но в итоге многие просто написали имела классиков, а не современных писателей и поэтов.

Напомним, в августе 2025 года Министерство просвещения России представило списки патриотической отечественной литературы для внеклассного чтения школьников. Для каждого школьного звена представлено по 22-28 произведений. Рекомендованная Минпросвещения патриотическая литература практически полностью связана с военной тематикой, военными подвигами и жизнеописанием военачальников и военных героев.

Так, в списке для учащихся 1-4 классов 13 из 25 произведений связаны так или иначе с военной тематикой. Для среднего звена (5-9 классы) из 28 произведений только три никак не связаны с военной тематикой. В разделе же для 10-11 классов только одно произведение напрямую не связано с ней – "Тишайший. Аввакум. Тихон".

А вот названия разделов в списках: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли" и "Zа наших".