Предложения по модернизации материнского капитала будут готовы уже к ноябрю

Правительство России собирается представить предложения по модернизации материнского капитала уже к ноябрю. Об этомво время международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее Минтруда РФ Антон Котяков заявлял, что российским семьям необходима более существенная поддержка при рождении второго и последующих детей.

"У нас есть поручение президента, мы над ним работаем. У нас срок к ноябрю месяцу выработать согласованные предложения", — отметила Голикова.

Напомним, что в России может исчезнуть понятие "материнский капитал" — его предлагают заменить на "семейный". Инициатива уже направлена в Госдуму и на имя президента. Идея предоставить отцам равные права на распоряжение средствами расколола общество. С одной стороны — борьба с дискриминацией одного из родителей, с другой — риск для манипуляций и усложнение жизни одиноких матерей. Подробнее о дискуссии о "семейном капитале" — в материале Накануне.RU.