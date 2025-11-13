В Госдуме призвали решить вопрос получения маткапитала на третьего ребенка

В России обсуждается возможность расширения федеральной программы материнского капитала для семей с третьим и последующими детьми.

Как заявила "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб, в настоящее время такие выплаты осуществляются только на региональном уровне. Парламентарий отметила, что перспективы изменения федеральных выплат в 2026 году пока неясны, поскольку кабмин занимает осторожную позицию из-за рисков незаконного обналичивания средств. Однако депутаты продолжают работу над этим вопросом, особенно в части поддержки многодетных семей.

"Как быстро это случится, сказать сложно. Но нужно отдать должное нашим регионам — очень многие из них уже сегодня ввели свои региональные материнские и семейные капиталы и выплачивают средства на третьего и последующих деток", — подчеркнула Бессараб.

Ранее в России предложили направить всю будущую индексацию материнского капитала на выплаты за второго и последующих детей.