28 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме с 2026 года предлагают установить прогрессивную шкалу маткапитала

С 2026 года материнский капитал для многодетных семей может существенно вырасти.

Партия "Справедливая Россия" в лице Сергея Миронова предлагает ввести прогрессивную шкалу выплат: более 900 тыс. руб. за второго ребенка и около 1,4 млн руб. — за третьего и последующих детей.

Для сравнения, сейчас максимальная сумма выплаты составляет чуть более 900 тыс. руб. Таким образом, предлагаемая сумма за третьего ребенка увеличивается более чем в полтора раза.

Миронов назвал материнский капитал наиболее эффективной демографической мерой, что и побудило партию вновь внести эту инициативу на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС.

Ранее в России предложили направить всю будущую индексацию материнского капитала на выплаты за второго и последующих детей.

Теги: маткапитал, законопроекты, дети


