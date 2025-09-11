11 Сентября 2025
Общество За рубежом
Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters

Тело убитого в Испании летчика-перебежчика Кузьминова опознала его мать

Мать российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который был убит в Испании, принимала участие в официальной процедуре опознания тела сына. Об этом сообщил RT знакомый семьи.

Женщину допросила полиция. "Она связывалась со своими родственниками... Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон", — сообщил источник.

Напомним, об угоне Кузьминовым вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ перебежчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он – с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).

Позже Кузьминов перебрался в Испанию. Там перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живет в России: он приглашал ее в гости.

Погиб Кузьминов в феврале 2024 года. По данным СМИ, нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке возле дома перебежчика. Кузьминов пытался убежать от киллеров, но не сумел. Убийцы скрылись с места происшествия на машине, предположительно, принадлежавшей самому летчику.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2024 09:59 Мск СМИ: Угнавший Ми-8 Кузьминов был застрелен двумя нападавшими
Ранее 11.11.2024 11:30 Мск Убитый в Испании перебежчик Кузьминов похоронен в безымянной могиле
Ранее 22.04.2024 10:49 Мск Буданов* заявил, что перебежчик Кузьминов не заботился о безопасности
Ранее 03.04.2024 08:38 Мск Сосед Кузьминова не исключил, что спецслужбы Украины хотели избавиться от него
Ранее 31.03.2024 18:04 Мск Летчика-перебежчика расстреляли из ПМ и переехали машиной
Ранее 27.02.2024 10:27 Мск СМИ: Мадрид с первого дня знал о присутствии Кузьминова в Испании
Ранее 26.02.2024 09:13 Мск СМИ: До смерти перебежчика Кузьминова в том же районе Испании был убит другой россиянин
Ранее 22.02.2024 13:34 Мск Mash: Кузьминову присвоили личность погибшего в 2014 году ополченца ДНР
Ранее 21.02.2024 11:29 Мск В Испании призвали ЕС расследовать убийство пилота-перебежчика Кузьминова
Ранее 20.02.2024 10:44 Мск Угнавшему Ми-8 пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине
Ранее 20.02.2024 09:08 Мск Efe: Возле убитого в Испании пилота Кузьминова найдены поддельные документы
Ранее 19.02.2024 20:50 Мск МВД Испании: личность якобы убитого украинца могла быть установлена неверно
Ранее 19.02.2024 19:20 Мск В Испании найдено тело летчика-предателя Максима Кузьминова
Ранее 06.10.2023 19:25 Мск В Екатеринбурге простились со штурманом, погибшим из-за летчика-предателя Максима Кузьминова
Ранее 07.09.2023 13:18 Мск Песков отказался комментировать слухи об "угоне вертолета" на Украину

