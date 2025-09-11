Начальник СИЗО-1 в Екатеринбурге ушел с поста после побега двух арестантов

Спустя 10 дней после того, как из СИЗО-1 в Екатеринбурге сбежали двое арестантов, начальник СИЗО, подполковник внутренней службы Алексей Киселев ушел в отставку.

Как отмечает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник, увольнение может быть не связано с побегом, поскольку официально Киселев покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Напомним, на этой неделе был задержан подельник Ивана Корюкова* Александр Черепанов*, с которым они в ночь на 1 сентября сбежали из СИЗО. А накануне стало известно, что Ивана Корюкова* ищут уже и в Курганской области.

Вчера в ГУФСИН сообщили, что Корюков* может скрываться в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселка Медный и реки Патрушиха. Также у ФСИН имеется информация, что совершивший побег из СИЗО может прятаться на территории садоводческих товариществ – на дачах, приусадебных участках и в прилегающих лесных массивах.

*внесены в список террористов и экстремистов