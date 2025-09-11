Пермские судебные приставы взыскали с безбилетников почти три миллиона рублей

С января по август в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось 1,5 тысячи исполнительных производств о взыскании штрафов за безбилетный проезд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В результате работы сотрудников органов принудительного исполнения в пользу Департамента транспорта администрации Перми взыскано около 3 млн рублей.

На сегодняшний день в Перми штраф за проезд "зайцем" составляет 2500 рублей, при повторном нарушении в течение года — 5000 рублей. По закону, у нарушителя есть 60 дней на добровольную оплату штрафа, после чего исполнительный документ о его взыскании передается в региональную службу судебных приставов. Сотрудник ведомства возбуждает исполнительное производство и применяет принудительные меры, например, арест счетов должника в банках.

Также, согласно действующему законодательству, неоплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам сроком до 50 часов. Данные санкции предусмотрены ст. 20.25 КоАП РФ, которую применяют судебные приставы к должникам, уклоняющимся от исполнения административного наказания в виде штрафа.