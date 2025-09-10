На УЗГА откроют центр подготовки авиаспециалистов для работы с ЛМС-901 "Байкал"

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге начнут обучать работе с самолетами ЛМС-901 "Байкал". При подготовке авиационных специалистов и пилотов в учебном центре будут проводиться как теоретические, так и практические занятия, в том числе и на "Байкале".

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу завода, для учащихся будут доступны компьютерные классы с интерактивными моделями. Современное оборудование позволит проводить обучение дистанционно и, что более важно, создавать различные сценарии происходящего, которые сделают подготовку более эффективной. Помимо этого, в центре займутся переподготовкой разных категорий авиационных специалистов, для чего создадут специальные программы.

Как отмечают в УЗГА, в новом авиационном учебном центре стремятся провести среди наземного и технического персонала, а также эксплуатантов самолетов быструю и эффективную переподготовку со всеми необходимыми допусками к обслуживанию и эксплуатации нового типа самолета.

Напомним, как на Восточном экономическом форуме было заключено четыре трехсторонних контракта на поставку 50 самолетов ЛМС-901 "Байкал" авиакомпаниям альянса "Аэрохимфлот". Поставки запланированы с 2027 по 2031 годы. Согласно контрактам, УЗГА выступит разработчиком и производителем самолетов, а АО "ГТЛК" обеспечит их передачу авиакомпаниям альянса в лизинг по льготным ставкам при господдержке.