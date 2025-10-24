Росавиация не подтвердила начало поставок самолета "Байкал" в 2026 году

Сроки поставок в авиакомпании легкого многоцелевого самолета "Байкал" неизвестны, однако его сертификация ожидается к декабрю 2026 года. Такие данные были озвучены в ходе заседания Общественного совета при Росавиации, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что самолет уже планируют задействовать при выполнении лесоавиационных работ в Красноярском крае: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА; разработчик машины) и альянс "Аэрохимфлот" заключили контракт на 50 воздушных судов.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров обещал, что поставки "Байкалов" начнутся в 2026 году. Эти же сроки называл глава Минпромторга Антон Алиханов. Он также выражал уверенность, что самолет "Байкал" совершит свой первый полет уже в 2025-ом.

Напомним, в 2024 году должны были начаться поставки самолетов "Байкал" дальневосточной компании "Аврора", контракты и соглашения об этом тоже подписывались на ВЭФ в предыдущие годы, но сроки поставок были сорваны. УЗГА располагает лишь единичными опытными экземплярами самолетов и двигателей к ним. В мае 2025 года полпред в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что проект "Байкал" фактически закрыт. Но Минмпромторг уверяет, что работа над созданием лайнера продолжается. На проект дополнительно выделили 10 млрд руб.