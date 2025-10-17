Алиханов пообещал, что "Байкал" взлетит уже в этом году

Глава Минпромторга Антон Алиханов уверен, что самолёт "Байкал" совершит свой первый полёт уже в 2025-ом. Осталось только закончить с разработкой двигателя.

"Что касается "Байкала", то, вы знаете, мы продолжаем финансировать опытно-конструкторские работы в этой части. <...> Самолёт будет готов взлететь в этом году, как только мы закончим всю лабораторию по движку. Вы знаете, что под него создается ВК-800, новый винт", - приводит ТАСС слова главы Минпромторга Антона Алиханова, сказанные на заседании комитета Госдумы по бюджету.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июле 2025 г. заявил, что "Байкал" будет готов к серийному производству в 2026 г.".