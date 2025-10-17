17 Октября 2025
в россии
Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Алиханов пообещал, что "Байкал" взлетит уже в этом году

Глава Минпромторга Антон Алиханов уверен, что самолёт "Байкал" совершит свой первый полёт уже в 2025-ом. Осталось только закончить с разработкой двигателя.
"Что касается "Байкала", то, вы знаете, мы продолжаем финансировать опытно-конструкторские работы в этой части. <...> Самолёт будет готов взлететь в этом году, как только мы закончим всю лабораторию по движку. Вы знаете, что под него создается ВК-800, новый винт", - приводит ТАСС слова главы Минпромторга Антона Алиханова, сказанные на заседании комитета Госдумы по бюджету.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июле 2025 г. заявил, что "Байкал" будет готов к серийному производству в 2026 г.".

Теги: "Байкал", Антон Алиханов, самолёт


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2025 12:09 Мск На УЗГА откроют центр подготовки авиаспециалистов для работы с ЛМС-901 "Байкал"
Ранее 17.07.2025 12:00 Мск "Байкалы" будут собирать в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде
Ранее 15.07.2025 15:51 Мск МС-21 и "Байкал" будут готовы к серийному производству в 2026 году - Мишустин
Ранее 27.06.2025 09:36 Мск "Уральский завод гражданской авиации" заменил конструктора самолета "Байкал"
Ранее 28.05.2025 04:00 Мск Как Cessna: разработчик оценил стоимость самолета "Байкал"
Ранее 26.05.2025 12:52 Мск Силуанов: На создании самолета "Байкал" мы не экономим
Ранее 14.05.2025 12:07 Мск Трутнев: Производство самолета "Байкал" не ожидается
Ранее 11.03.2025 10:20 Мск Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" к концу 2027 года
Ранее 21.02.2025 08:24 Мск Минпромторг может забрать разработку "Байкала" у УЗГА

