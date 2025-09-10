В ГУФСИН рассказали, где может прятаться беглец из СИЗО Екатеринбурга

В ГУФСИН России по Свердловской области рассказали, где может прятаться беглец из СИЗО Екатеринбурга Иван Корюков*.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, Корюков* может скрываться в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселка Медный и реки Патрушиха. Также у ФСИН имеется информация, что совершивший побег из СИЗО может прятаться на территории садоводческих товариществ – на дачах, приусадебных участках и в прилегающих лесных массивах.

"Призываем владельцев дачных участков и дач, соблюдая осторожность, проверить на своих дачах сохранность имущества, транспортных средств, не вскрыты ли дома и помещения, расположенные на участках. Если вы обнаружили пропажу, вскрытие домовладения и построек, если вы увидели лицо, похожее на данного гражданина, а также при обнаружении пропажи личных вещей, одежды, транспортных средств и иного имущества, просим вас сообщить любую информацию о его местонахождении по следующим телефонам (анонимность и вознаграждение гарантируются): +7 922 184 27 66, +7 343 359 56 11", - заявили в свердловском ГУФСИН.

Также там сообщили особые приметы Ивана Корюкова*: короткие волосы, щетина, на правой кисти слабозаметная татуировка "паутина". Может быть одет в следующие вещи: черная легкая куртка с капюшоном, темно-синие спортивные штаны UMBRO, черная кофта с капюшоном.

Напомним, на этой неделе был задержан подельник Корюкова* Александр Черепанов*, с которым они в ночь на 1 сентября сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. А сегодня стало известно, что Ивана Корюкова* ищут уже и в Курганской области.

*внесены в список террористов и экстремистов