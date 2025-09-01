В Прикамье создатель центра истории политрепрессий заявил права на бренд "Пермь-36"

Бывший руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36"" (в 2015 г. внесена Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов) Виктор Шмыров направил в Роспатент заявку на товарный знак "Пермь-36".

Заявка поступила почти месяц назад – 6 августа этого года. Заявитель планирует использовать этот товарный знак для канцелярской продукции, ложек и кружек, футболок и кепок. Кроме того, под брендом "Пермь-36" планируют проводить дискуссионные форумы в интернете, организовывать телевидеоконференции, а также экскурсии на транспорте, учебные экскурсии, выставки, издавать книги, публиковать тексты и создавать фильмы, пишет "Ъ-Прикамье".

Напомним, музей истории политических репрессий "Пермь-36" ранее оказался в центре скандала после разоблачительных публикаций общественников. Оппоненты неоднократно уличали музей, руководила которым автономная некоммерческая организация с таким же названием, в фальсификации исторических фактов, открытом прославлении коллаборационистов времен Великой Отечественной войны – в частности, Украинской повстанческой армии и "лесных братьев" – а также обвиняли их в подмене исторических исследований политической деятельностью.