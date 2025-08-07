СК возбудил дело после гибели уральского подростка в драке с другом

На Среднем Урале Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти подростка, который погиб в уличной драке со своим другом.

Читайте также: Бастрыкину доложат о покушении на жителя Екатеринбурга неизвестными в масках

Ранее сообщалось, что 15-летние парни шли из села Косулино (Белоярский район), когда между ними возник конфликт. Один ударил второго в живот, отчего тот упал и потерял сознание. Спасти его не удалось. При этом оба были друзьями.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Будет изучен характеризующий материал об участниках инцидента. С участием 15-летнего подозреваемого будут выполняться необходимые мероприятия.

Как рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, трагедия, о которой идет речь, произошла с компанией трех друзей из местной школы №3. В тот день ребята возвращались с водоема, где купались.

"По предварительным данным, в пути следования подростки взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, в результате чего был поврежден ремешок от часов. Возможно, это и послужило причиной рукоприкладства. Подозреваемый юноша сам вызвал "скорую помощь", - отметил полковник Горелых.

По его словам, пытались оказать помощь в спасении и случайные очевидцы, однако реанимировать парня не удалось. Прибывшая "неотложка" лишь констатировала смерть молодого человека.

"Фигурант резонансного дела воспитывается с 2014 года бабушкой и дедушкой, мать школьника лишена родительских прав, юноша в ПДН на учете не состоял. Погибший воспитывался в неполной семье, мамой. Более подробные и точные обстоятельства произошедшей с тремя друзьями трагедии выясняют сыщики и следователи", - добавил Валерий Горелых.