Дело подростка, нанесшего смертельную травму своему другу, передали в Белоярский суд

Уголовное дело о причинении смертельной травмы подростку его 15-летним другом в Косулино передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в начале августа с компанией трех друзей из местной школы №3. По данным следствия, на пути к остановке из села Косулино один мальчик потребовал у друзей сознаться, кто повредил ремешок на его часах. Это послужило причиной конфликта, который перерос в драку между двумя друзьями, пока третий снимал происходящее на телефон. Обвиняемый 2009 г.р. ударил друга кулаком в живот, отчего тот упал, стал задыхаться. Парни стали его поднимать, но он продолжал задыхаться. Помощь пострадавшему также пытались оказать прохожие. Приехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи спасти школьника, 2010 г.р., не удалось.

В отношении ударившего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сам подросток свою вину не признал, объяснив, что на причинение вреда здоровью у него умысла не было. Он хотел пресечь оскорбления в свой адрес и находился в эмоционально подавленном состоянии. Также известно, что ранее на учетах в правоохранительных органах обвиняемый не состоял.

Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что тогда еще подозреваемому школьнику не стали выносить меру пресечения и отправили домой.